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В Верхней Пышме СК «Жилпромстройкомплекс» задолжала работникам более 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В Верхней Пышме строительная компания ООО «Жилпромстройкомплекс» задолжала работникам по зарплате более 1,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного органа, задолженность образовалась с марта по май 2018 года перед 24 сотрудниками. Прокуратура внесла представление с требованием незамедлительного погашения задолженности, а также направила заявления в суд в интересах 24 работников о взыскании невыплаченной зарплаты и денежной компенсации в порядке Трудового кодекса РФ. Суд требования прокуратуры удовлетворил.



В результате принятых мер прокурорского реагирования сотрудники в июне-июле 2018 года получили зарплату в сумме более 1,4 млн руб.

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