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Глава свердловского МинЖКХ посоветовал собственникам застраховать новые лифты

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области посоветовал собственникам многоквартирных домов застраховать лифтовое оборудование, которое было установлено по программе ускоренной замены. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Об идее страхования лифтов Н. Смирнов сказал на встрече с главой регионального фонда капремонта Станиславом Сухановым.



«Чтобы сберечь вновь установленное оборудование, а также оградить себя от подобных ситуаций, когда из-за человеческого фактора или по каким-либо другим причинам лифты могут выйти из строя и серьезно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании этого оборудования. В форс-мажорных обстоятельствах это позволит в короткие сроки произвести не только ремонтные работы, но и безболезненно возместить все затраты. Другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично», — сказал министр.



По данным областного фонда капремонта, с начала реализации программы в многоквартирных домах Свердловской области заменено 1 тыс. 357 лифтов. В ближайшее время запланировано обновление 274 подъемников.

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