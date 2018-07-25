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Верх-Исетский суд оштрафовал екатеринбуржца на 100 тыс. рублей за подделку документов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Мировой судья судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Коныгина, обвиняемого в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ «Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица».



Установлено, что И. Коныгин, стремясь стать председателем ТСЖ, внес в единый государственный реестр юридических лиц недостоверные сведения о руководителе ТСЖ «На Крестинского». Незадолго до этого, в июле 2017 года, проводилось общее собрание жильцов многоквартирного дома, по итогам которого Коныгин председателем не избран. Жильцы высказались за сохранение полномочий действующего председателя ТСЖ.



В октябре 2017 года Игорь Коныгин изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в едином государственном реестре юридических лиц, и в присутствии нотариуса подписал его.



В качестве доказательства обвиняемый предоставил поддельный протокол общего собрания жильцов. При этом ему было известно, что члены ТСЖ решения о смене председателя не принимали, а общее собрание жильцов о смене руководителя в октябре 2017 года не проводилось.



17 октября 2017 года обвиняемый представил в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице. Инспекция 24 октября 2017 года приняла решение о его регистрации в качестве председателя ТСЖ.



Суд признал Игоря Коныгина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

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