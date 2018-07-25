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Участники медицинского картеля в Челябинской области оштрафованы на 10,3 млн рублей
25 июль 2018 (17:39)
УрБК, Челябинск, 25.07.2018. ООО «Центр медицинских технологий» и ООО «МедПрофЭко», уличенные в создании картеля, были оштрафованы на общую сумму 10,3 млн руб., сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.
Картельный сговор был выявлен при проверке торгов, в котором участвовали указанные компании. Между организациями была достигнута договоренность по совместному участию в спорных аукционах с одного IP-адреса.
«Необходимость наличия двух участников обусловлено тем, что в случае, если аукцион признается несостоявшимся, для заключения договора с единственным поставщиком необходимо согласование с уполномоченным контрольным органом в сфере закупок. В связи с этим у ООО «Центр медицинских технологий» имелся риск незаключения с ним договора по результатам проведения аукционов», — говорится в сообщении.
Комиссия Челябинского УФАС России признала ООО «Центр медицинских технологий» и ООО «МедПрофЭко» нарушившими закон о защите конкуренции.
Картельный сговор был выявлен при проверке торгов, в котором участвовали указанные компании. Между организациями была достигнута договоренность по совместному участию в спорных аукционах с одного IP-адреса.
«Необходимость наличия двух участников обусловлено тем, что в случае, если аукцион признается несостоявшимся, для заключения договора с единственным поставщиком необходимо согласование с уполномоченным контрольным органом в сфере закупок. В связи с этим у ООО «Центр медицинских технологий» имелся риск незаключения с ним договора по результатам проведения аукционов», — говорится в сообщении.
Комиссия Челябинского УФАС России признала ООО «Центр медицинских технологий» и ООО «МедПрофЭко» нарушившими закон о защите конкуренции.
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