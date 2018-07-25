Банковское проклятье

Сервис Рокетбанк второй раз за свою пятилетнюю историю меняет банка-партнера. С 25 июля 2018 года проект официально уходит от ФК «Открытие» в QIWI Russia. Ранее о сотрудничестве с QIWI заявлял другой бренд корпорации — банк для предпринимателей «Точка». Обстоятельства смены партнера в Рокетбанке не объясняют. Однако сам по себе процесс выглядит достаточно странно на фоне ухода от банка с госучастием к игроку с более низкими гарантиями. В этой связи будущее Рокетбанка и «Точки» выглядит туманным.Напомним, что Рокетбанк с момента своего создания работал с банком «Интеркоммерц», который прекратил деятельность 8 февраля 2016 года. После отзыва у банка лицензии Рокетбанк и перешел к ФК «Открытие», но и с ним проработал примерно 1,5 года.В августе 2017 года Банк России ввел временную администрацию в банке-эмитенте сервиса ФК «Открытие». Тогда представители Рокетбанка заверяли клиентов в укреплении своих позиций в связи с вмешательством регулятора.«Рокетбанк стал еще надежнее, так как Центробанк становится акционером «Открытия». Это событие никак не повлияет на операции или работу банка. Мы продолжим работать в штатном режиме», — заявили в сервисе.Впоследствии появилась информация, что до санации ФК «Открытие» вел переговоры с QIWI о продаже Рокетбанка и «Точки». По одной из версий, банк хотел улучшить свое финансовое положение за счет избавления от этих активов. Кроме того, в начале августа 2017 года «Открытие» стало акционером QIWI. Кредитная организация приобрела пакет 12,2%. Участники рынка оценивали сделку в 99,5 млн долл. США. В ФК «Открытие» при этом говорили о желании наращивать свою долю в компании.Официально о приобретении Рокетбанка и «Точки» объявил 5 октября 2017 года гендиректор группы QIWI Сергей Солонин. Временная администрация ЦБ, работающая в банке, заявляла о желании оспорить сделку, поскольку «Открытие» не могло распоряжаться своими активами в период санации.Но в QIWI парировали, что бренды были приобретены до начала процесса финансового оздоровления. По всей видимости, регулятор ранее ничего не знал об этой сделке. Кроме того, непонятно, на каком она была этапе к моменту санации. По этому вопросу участники финансового рынка только выдвигают различные версии.Тем не менее в октябре 2017 года «Точка» предоставила клиентам свободу выбора относительно того, где держать средства — в «Открытии» или в QIWI. Пока у банка для предпринимателей это право сохранилось. В свою очередь, Рокетбанк 24 июля 2018 года объявил о старте перевода средств клиентов со счетов «Открытия» в банк QIWI. Переходный процесс продлится до 1 октября 2018 года.«Смена банка-партнера продиктована обстоятельствами, но для нашего будущего они сложились весьма удачно: вы получаете все тот же Рокетбанк, который продолжит рвать банковские шаблоны, мы получаем больше независимости и свободы творчества. С новым партнером нам тоже повезло: это публичная технологическая компания, акции которой котируются на биржах NASDAQ и MOEX. Да и банк «Открытие», наш предыдущий партнер, владеет долей в QIWI банке, поэтому мы не сжигаем мосты, а, наоборот, рассчитываем на сотрудничество и в дальнейшем», — говорится в сообщении сервиса.Как пояснили клиентам в Рокетбанке, менять банковские карты владельцам счетов пока не придется, а значит, они смогут продолжать пользоваться банкоматами и отделениями предыдущего банка-партнера. Таким образом, по факту получается, что смена партнера ограничилась только выводом средств клиентов из ФК «Открытие». Вместе с тем в Рокетбанке так и не рассказали, по какой все-таки причине они ушли от «надежного партнера», системообразующего банка с госучастием (и соответствующими гарантиями) к небольшому с точки зрения размера активов московскому банку.На фоне этих операций возникают вопросы относительно будущего ФК «Открытие», Рокетбанка и «Точки». Процесс санации в банке по-прежнему продолжается, и чем он закончится, пока непонятно. Возможно, руководители сервисов решили таким образом перестраховаться, переведя свои активы в другую компанию. Возникает также вопрос относительно дальнейшего взаимодействия QIWI и «Открытия».В настоящее время временная администрация банка ищет способы нарастить капитализацию банка (финансовая «дыра» ранее оценивалась в районе 250-400 млрд руб.). Соответственно, наращивания доли банка в группе QIWI ожидать не следует. В связи с этим со стороны продажа руководством ФК «Открытие» брендов Рокетбанка и «Точки» группе QIWI выглядит скорее не как рыночная сделка, а как попытка руководства системообразующего банка вывести хотя бы часть активов из-под влияния внешнего управления.