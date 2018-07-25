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«МегаФон» открыл бесплатный доступ к 20 каналам на время ремонта телевышки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Операторы предложили альтернативу жителям Екатеринбурга, которые на 2,5 недели остались без телевидения из-за покраски телебашни на улице Луначарского, — в это время можно бесплатно смотреть передачи, фильмы и сериалы через «МегаФон ТВ». Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Напомним, работы будут проводиться в течение трех недель по будням в рабочее время. Пока рабочие-маляры будут приводить башню в порядок, мобильное приложение заменит пропавшее вещание. Для бесплатного доступа к просмотру ТВ-каналов нужно зарегистрироваться в видеосервисе МегаФон.ТВ — на сайте megafon.tv, SMART TV или через мобильное приложение — и активировать промокод Екатеринбургтв в течение трех дней.



«Всегда быть на связи и иметь под рукой привычные сервисы помогают наши услуги. Сегодня персональное предложение для екатеринбуржцев позволит смотреть основные ТВ каналы совершенно бесплатно в течение 14 дней. При этом в любом месте и в любое время — на экране телевизора, планшета или смартфона», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Жителям мегаполиса будут доступны «Первый канал», НТВ, «Домашний», «Спас», «Петербург — Пятый канал», «Россия-1» + ГТРК «Урал», «Россия-24», «Россия-К», «ТВ Центр», «Пятница», ТНТ, «Общественное телевидение России», «Рен ТВ», СТС, ТВ-3, «Звезда», МИР, «Муз-ТВ», «10 Канал» + «Матч ТВ», телеканал «Че», «Карусель».



Клиенты оператора также могут получить персональное предложение, подобранное на основе больших данных, анализирующих информацию о потребительском поведении миллионов клиентов «МегаФона». В «Личном кабинете» или по номеру 0909 в один клик можно подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и интернета, что сделает связь более подходящей конкретному абоненту.

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