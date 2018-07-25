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Житель Екатеринбурга отсудил у РСА более 274,6 тысяч рублей
25 июль 2018 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с Российского союза автостраховщиков (РСА) 274,6 тыс. руб. за недостаточную выплату по страховке. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В декабре 2016 года пострадавший на автомобиле Kia Ceed попал в ДТП. Авто обоих водителей были застрахованы в ООО «МСК «Страж», у которого отозвали лицензию. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля Kia Ceed составила 147 тыс. 152 руб. Мужчина направил заявление о возмещении компенсационной выплаты в РСА. Ему выплатили 39 тыс. 252 руб., но этого было недостаточно для восстановления транспортного средства.
Мужчина обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он попросил взыскать с РСА компенсационную выплату в размере 121,2 тыс. руб., неустойку — 63 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб., почтовые расходы — 1 тыс. руб. Также нотариальные расходы — 2,4 тыс. руб., расходы по оплате услуг оценщика — 16 тыс. руб., расходы по изготовлению копии экспертного заключения — 1,5 тыс. руб., копировальные расходы в размере 2,8 тыс. руб. и штраф. Всего — 213 тыс. руб.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования частично. В пользу истца взысканы: компенсационная выплата — 121,2 тыс. руб., услуги оценщика — 16 тыс. руб., неустойка за просрочку выплаты — 66,9 тыс. руб., штраф — 60,6 тыс. руб., почтовые, копировальные, нотариальные расходы, а также расходы по оплате госпошлины — 4,9 тыс. руб. Всего 274,6 тыс. руб.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия сочла, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии у РСА обязанности по осуществлению истцу компенсационной выплаты. Апелляционный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, а жалобу ответчика — без удовлетворения.
В декабре 2016 года пострадавший на автомобиле Kia Ceed попал в ДТП. Авто обоих водителей были застрахованы в ООО «МСК «Страж», у которого отозвали лицензию. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля Kia Ceed составила 147 тыс. 152 руб. Мужчина направил заявление о возмещении компенсационной выплаты в РСА. Ему выплатили 39 тыс. 252 руб., но этого было недостаточно для восстановления транспортного средства.
Мужчина обратился с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он попросил взыскать с РСА компенсационную выплату в размере 121,2 тыс. руб., неустойку — 63 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб., почтовые расходы — 1 тыс. руб. Также нотариальные расходы — 2,4 тыс. руб., расходы по оплате услуг оценщика — 16 тыс. руб., расходы по изготовлению копии экспертного заключения — 1,5 тыс. руб., копировальные расходы в размере 2,8 тыс. руб. и штраф. Всего — 213 тыс. руб.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования частично. В пользу истца взысканы: компенсационная выплата — 121,2 тыс. руб., услуги оценщика — 16 тыс. руб., неустойка за просрочку выплаты — 66,9 тыс. руб., штраф — 60,6 тыс. руб., почтовые, копировальные, нотариальные расходы, а также расходы по оплате госпошлины — 4,9 тыс. руб. Всего 274,6 тыс. руб.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия сочла, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии у РСА обязанности по осуществлению истцу компенсационной выплаты. Апелляционный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения, а жалобу ответчика — без удовлетворения.
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