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В Качканаре при ремонте здания детского сада погиб рабочий
25 июль 2018 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В Качканаре при выполнении работ по ремонту кровли детского сада № 24 погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, инцидент произошел вечером 23 июля 2018 года. Во время раскатывания рубероида один из рабочих поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.
Как установило надзорное ведомство, работы проводило ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в Удмуртской Республике. Привлеченные к работе люди не были официально трудоустроены. Средства защиты (каски и страховочные ремни) при проведении работ не использовались.
«Прокуратура г. Качканара выясняет обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты. Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией», — говорится в сообщении.
Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ.
По предварительной информации, инцидент произошел вечером 23 июля 2018 года. Во время раскатывания рубероида один из рабочих поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.
Как установило надзорное ведомство, работы проводило ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в Удмуртской Республике. Привлеченные к работе люди не были официально трудоустроены. Средства защиты (каски и страховочные ремни) при проведении работ не использовались.
«Прокуратура г. Качканара выясняет обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты. Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией», — говорится в сообщении.
Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ.
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