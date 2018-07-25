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В Качканаре при ремонте здания детского сада погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В Качканаре при выполнении работ по ремонту кровли детского сада № 24 погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, инцидент произошел вечером 23 июля 2018 года. Во время раскатывания рубероида один из рабочих поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Мужчина скончался на месте происшествия.



Как установило надзорное ведомство, работы проводило ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в Удмуртской Республике. Привлеченные к работе люди не были официально трудоустроены. Средства защиты (каски и страховочные ремни) при проведении работ не использовались.



«Прокуратура г. Качканара выясняет обстоятельства происшествия. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты. Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией», — говорится в сообщении.



Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ.

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