Новости дня

За 2017 год жилищные условия в Свердловской области улучшили только 4,5% нуждающихся граждан

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В 2017 году нуждающимися в жилых помещениях были признаны 74,6 тыс. семей и одиноких людей. По сравнению с 2016 годом их число уменьшилось на 1,2 тыс. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с 2016 годом число нуждающихся участников Великой Отечественной войны сократилось на 80% (2 вместо 10 в 2016), военнослужащих-ветеранов Афганистана — на 9,7% (295 вместо 327), вынужденных переселенцев — на 2,9% (47 вместо 67 в 2016).



3,4 тыс. семей получили жилье и улучшили жилищные условия, это на 100 семей больше, чем в 2016. Удельный вес в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составил 4,5% (в 2016 году — 4,3%).



На 80,7% уменьшилось количество нуждающихся многодетных семей — 55 вместо 286, а также на 25% — число нуждающихся ветеранов боевых действий, 33 вместо 44 в 2016 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: