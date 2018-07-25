Кризис

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена повысить стоимость внутренних перелетов

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее дочерние предприятия (кроме «Победы») с 26 июля повышают размер топливного сбора на внутренние рейсы. Об этом сообщается в письме компании турагентам, пишет «Коммерсанъ».



Согласно документу, повышение составит 200 руб. на полетный сегмент для эконом- и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса.



Отмечается, что для оформления перевозок с текущими уровнями топливных сборов по ранее созданным бронированиям билеты необходимо выписать до 26 июля.



Повышение связано с весенним скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе авиакеросин.

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