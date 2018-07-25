Огнеупорное производство ММК празднует День рождения

Фотография с сайта ООО «Огнеупор»

ООО «Огнеупор», входящее в Группу ПАО «ММК», отпраздновало свое 87-летие: производство ведет свою историю с 17 июля 1931 года, когда вступила в строй первая очередь шамотного цеха. Сегодня предприятие является одним из ведущих производителей огнеупоров в России. Оно занимает третье место по выпуску алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров и второе — по выпуску магнезиальных (периклазоуглеродистых) огнеупоров.В настоящее время среднемесячное производство ООО «Огнеупор» составляет более 12 тыс. т огнеупоров, номенклатура изделий для металлургических производств насчитывает 250 позиций. Крупнейшие потребители — организации Группы ПАО «ММК», ПАО «ОК «РУСАЛ», ПАО «НК «Роснефть», АО «АрселорМиттал Темиртау», Евразийская группа (ERG).За последние несколько лет на предприятии был реализован ряд серьезных проектов по реконструкции и вводу в строй новых производственных объектов. В частности, освоена технология обезвоживания шламов, образующихся в результате «мокрой» очистки загрязненного воздуха аспирационными системами цеха шамотных изделий, и возврат их на повторный обжиг во вращающиеся печи, что исключает захоронение шламов и благоприятно сказывается на окружающей среде.В рамках программы модернизации огнеупорного производства построена и введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия по производству качественных огнеупорных бетонных смесей, предназначенных для изготовления вибролитых бетонных изделий и выполнения монолитной футеровки металлургических агрегатов производительностью 6 тыс. тонн в год. Изготовленные на немецком оборудовании смеси не уступают по качеству европейским аналогам и успешно проходят испытания в сталеплавильных цехах ПАО «ММК».Энергослужбой ООО «Огнеупор» реализован проект по замене «мокрой» очистки отходящих газов на «сухую» (установлен новый рукавный фильтр с коэффициентом очистки 99,8%) и возврату уловленной пыли в производство. Это позволило не только существенно сократить выбросы в атмосферу, но и снизить расходный коэффициент при сушке глины на тонну готового продукта.В марте 2016 года завершено техническое перевооружение технологической линии № 5 цеха шамотных изделий с установкой гидравлического пресса. Реализация проекта позволила увеличить номенклатуру изделий с высокими физико-механическими показателями для нужд ПАО «ММК» и других потребителей. В прошлом году на новом гидравлическом прессе изготовлено 5 078 тонн изделий с высокой добавленной стоимостью.Разработаны и реализуются программы внедрения новых и инновационных видов продукции. В прошлом году на программу технического развития ООО «Огнеупор» потрачено 78,5 млн руб., в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства — 51,3 млн руб.Введена в эксплуатацию линия по производству алюмосиликатного мертеля. Завершились начатые в 2016 году испытания в ККЦ, ЭСПЦ ПАО «ММК» опытных партий буферной массы МБ-3 на основе периклазоуглеродистого заполнителя для защиты арматурного слоя сталеразливочного ковша. Результаты использования массы показали повышение технологической надежности службы стальковша. Масса рекомендована к серийному применению. В прошлом году произведено и отгружено более 450 тонн.Реализуется программа по расширению поставок периклазоуглеродистых изделий. В 2017 году их отгрузка сторонним организациям составила 2 684 тонны, что в 5,2 раза выше, чем в предыдущем году.В конце прошлого года в цехе шамотных изделий (ЦШИ) после капитального ремонта пущена в эксплуатацию вращающаяся печь № 1, а в июне текущего года с опережением запланированных сроков завершен капремонт технологической линии вращающейся печи № 2. После проведенных работ производительность двух основных тепловых агрегатов, предназначенных для обжига огнеупорной глины и получения кускового шамота — основного заполнителя при производстве алюмосиликатных изделий, составит более 10 тыс. тонн ежемесячно.Что касается кадрового состава ООО «Огнеупор», его представители ежегодно подтверждают свою высокую компетентность в конкурсах профмастерства. Так, в мае 2018 года бригадир электромонтеров цеха специзделий предприятия Александр Паников стал победителем в номинации «Строительство; производство неметаллических минеральных продуктов» отраслевого этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР».Между тем огнеупорщики Магнитки занимаются не только производством, модернизацией, но и выполняют социальные обязательства. Социальные программы помогают привлечению и закреплению квалифицированных кадров, созданию комфортных и безопасных условий труда, быта и отдыха, оздоровлению трудящихся и членов их семей. Большое внимание уделяется работе с молодежью. Для этого проводятся научно-технические конференции и конкурсы «Лучший молодой рабочий», активно развиваются физкультура и спорт. Коллектив предприятия — постоянный участник цеховых соревнований и спартакиады ПАО «ММК».«Среди приоритетов — поддержка многодетных семей. Предприятие оказывает материальную помощь инвалидам труда и пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Важный пункт в коллективном договоре — поддержка ветеранов. К слову, коллективный договор предприятия не раз отмечен дипломом областного конкурса «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников», — отмечают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.Отметим, что четыре года назад на предприятии впервые открылась Аллея славы. Сразу за проходной установили стенды с фотографиями 16 лучших работников цехов, служб. В канун нынешнего Дня металлурга и Дня рождения огнеупорного производства на Аллее появились фотографии новых героев.