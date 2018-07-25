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Госинспекция труда оштрафовала компанию «Полевской Технический Сервис» на 630 тыс. рублей
25 июль 2018 (14:32)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Госинспекция труда в Свердловской области оштрафовала ООО «Полевской Технический Сервис» на 630 тыс. руб. за нарушения требований охраны труда, которые привели к гибели работника предприятия в мае 2018 года.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 21 мая 2018 года бригада направилась на выполнение работ по ремонту кровли производственного корпуса цеха. В результате разрушения плиты перекрытия огнеупорщик 1968 года рождения упал в проем на пол.
В ходе расследования несчастного случая инспекторы заключили, что его основной причиной стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. В результате надзорное ведомство оштрафовало юридическое лицо и должностные лица ООО «Полевской Технический Сервис» на общую сумму 630 тыс. руб.
По фактам нарушений требований охраны труда, выявленных при расследовании несчастного случая, Госинспекция труда в Свердловской области инициировала внеплановую выездную проверку.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 21 мая 2018 года бригада направилась на выполнение работ по ремонту кровли производственного корпуса цеха. В результате разрушения плиты перекрытия огнеупорщик 1968 года рождения упал в проем на пол.
В ходе расследования несчастного случая инспекторы заключили, что его основной причиной стали неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. В результате надзорное ведомство оштрафовало юридическое лицо и должностные лица ООО «Полевской Технический Сервис» на общую сумму 630 тыс. руб.
По фактам нарушений требований охраны труда, выявленных при расследовании несчастного случая, Госинспекция труда в Свердловской области инициировала внеплановую выездную проверку.
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