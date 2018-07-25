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Суд по иску Роспотребнадзора обязал две свердловские гостиницы получить свидетельства
25 июль 2018 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Суд обязал гостиницы «Трансагенство и К» (авторская грамматика, ООО «ГАРАНД», Екатеринбург) и «Постоялый двор» (ООО «БУДДА», Первоуральск) получить свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Всего в ходе надзора за деятельностью гостиниц во время ЧМ-2018 инспекторы региона выявили восемь юрлиц, которые оказывали гостиничные услуги без необходимых документов: ООО «БУДДА», ИП Шагбазян И.А., ИП Бирюкова А.Д., ООО «ГАРАНД», АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», ООО «База отдыха «Таватуй», ИП Масленникова Г.А., ООО «Евроотель». Все они привлечены к административным наказаниям.
«Кроме того, поданы два иска в защиту неопределенного круга потребителей о прекращении противоправных действий ООО «БУДДА» (г. Первоуральск) и ООО «ГАРАНД» (г. Екатеринбург) по факту оказания гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. Судом требования Управления были удовлетворены», ― прокомментировали в ведомстве.
Всего в ходе надзора за деятельностью гостиниц во время ЧМ-2018 инспекторы региона выявили восемь юрлиц, которые оказывали гостиничные услуги без необходимых документов: ООО «БУДДА», ИП Шагбазян И.А., ИП Бирюкова А.Д., ООО «ГАРАНД», АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», ООО «База отдыха «Таватуй», ИП Масленникова Г.А., ООО «Евроотель». Все они привлечены к административным наказаниям.
«Кроме того, поданы два иска в защиту неопределенного круга потребителей о прекращении противоправных действий ООО «БУДДА» (г. Первоуральск) и ООО «ГАРАНД» (г. Екатеринбург) по факту оказания гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. Судом требования Управления были удовлетворены», ― прокомментировали в ведомстве.
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