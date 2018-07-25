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«Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов на Алтай

25 июль 2018 (13:27)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. «Уральские авиалинии» в июле открыли дополнительный рейс между Москвой и Барнаулом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс выполняется по пятницам с вылетом из аэропорта Домодедово в 21.30, из Барнаула — в 06.50. Линия обслуживается воздушными судами семейства Airbus А320 с двумя классами — бизнес и эконом. Период выполнения рейсов: с 13 июля по 08 сентября 2018 года.

Стоимость авиабилета по тарифу «эконом» составляет от 9 000 руб. в одну сторону со всеми сборами. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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