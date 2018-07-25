Новости дня

За полгода Свердловский Роспотребнадзор забраковал 20,7 тонны овощей и фруктов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В I полугодии 2018 года инспекторы Роспотребнадзора в ходе проверок в Свердловской области забраковали 164 партии плодоовощной продукции общим весом почти 20,7 т, сообщает пресс-служба надзорного органа.



В целом за полгода специалисты исследовали 685 проб плодоовощной продукции, удельный вес неудовлетворительных проб составил 4%. По микробиологическим показателям исследовано 488 проб плодоовощной продукции, удельный вес неудовлетворительных проб составил 1,2%.



«Основные нарушения, выявляемые на объектах надзора, касались их неудовлетворительного санитарно-технического состояния, несоблюдения поточности, нарушения условий и сроков хранения продуктов питания, реализации продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, несохранения маркировочных ярлыков с каждого тарного места с указанием срока годности до полного использования продукта», ― рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Также инспекторы в ходе проверок часто замечали, что продавцы овощей и фруктов часто не соблюдают правила личной гигиены и нарушают требования о прохождении медосмотров, в том числе не прививаются.



В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза, предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению и причинению вреда, предписание о приостановке реализации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: