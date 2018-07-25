Новости дня
«Почта России» в Свердловской области тестирует упрощенный порядок отправки посылок
25 июль 2018 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В свердловских отделениях почтовой связи тестируется упрощенный порядок отправки посылок. За первый месяц нововведение оценили порядка 3 тыс. свердловчан. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Сервис позволяет любому клиенту дистанционно подготовить посылки к отправке, тарифицировать отправления и присвоить трек-номер на сайте ведомства. Клиентам нужно будет заранее распечатать необходимые документы и позже предъявить оператору при посещении отделения. Сотрудник «Почты России» в течение нескольких секунд считывает всю информацию об отправлении, сверяет данные и производит расчет.
«В отделении клиент только сдает посылку, а вся подготовительная работа выносится за рамки почтового отделения. Преимущества нового сервиса очевидны, происходит существенная оптимизация временных затрат для клиента и оператора. Вместо стандартных 5 минут обслуживания мы получаем результат в 30 секунд. Кроме того, существует большая группа «самостоятельных» клиентов, которые очень быстро адаптировались и активно включились в новый формат работы», — рассказал директор «Почты России Урал» Дмитрий Киселев.
Напомним, ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за огромных очередей в отделениях «Почты России» и жалоб местных жителей на долгое ожидание в них. Неудобства в ведомстве объяснили проводившимся ремонтом в филиалах организации.
Сервис позволяет любому клиенту дистанционно подготовить посылки к отправке, тарифицировать отправления и присвоить трек-номер на сайте ведомства. Клиентам нужно будет заранее распечатать необходимые документы и позже предъявить оператору при посещении отделения. Сотрудник «Почты России» в течение нескольких секунд считывает всю информацию об отправлении, сверяет данные и производит расчет.
«В отделении клиент только сдает посылку, а вся подготовительная работа выносится за рамки почтового отделения. Преимущества нового сервиса очевидны, происходит существенная оптимизация временных затрат для клиента и оператора. Вместо стандартных 5 минут обслуживания мы получаем результат в 30 секунд. Кроме того, существует большая группа «самостоятельных» клиентов, которые очень быстро адаптировались и активно включились в новый формат работы», — рассказал директор «Почты России Урал» Дмитрий Киселев.
Напомним, ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за огромных очередей в отделениях «Почты России» и жалоб местных жителей на долгое ожидание в них. Неудобства в ведомстве объяснили проводившимся ремонтом в филиалах организации.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Почта России» запустила электронный канал для официальных обращений
- У жителей Екатеринбурга систематически пропадают посылки в отделениях «Почты России»
- В 2015 году половина отделений «Почты России» будет проверена в рамках программы «Таинственный клиент»
- В Екатеринбурге запущена автоматизированная почтовая станция для выдачи посылок и бандеролей
- Рассогласование работы Почты России и EMS Post привело к сбоям в доставке срочной корреспонденции