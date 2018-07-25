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«Почта России» в Свердловской области тестирует упрощенный порядок отправки посылок

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В свердловских отделениях почтовой связи тестируется упрощенный порядок отправки посылок. За первый месяц нововведение оценили порядка 3 тыс. свердловчан. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».



Сервис позволяет любому клиенту дистанционно подготовить посылки к отправке, тарифицировать отправления и присвоить трек-номер на сайте ведомства. Клиентам нужно будет заранее распечатать необходимые документы и позже предъявить оператору при посещении отделения. Сотрудник «Почты России» в течение нескольких секунд считывает всю информацию об отправлении, сверяет данные и производит расчет.



«В отделении клиент только сдает посылку, а вся подготовительная работа выносится за рамки почтового отделения. Преимущества нового сервиса очевидны, происходит существенная оптимизация временных затрат для клиента и оператора. Вместо стандартных 5 минут обслуживания мы получаем результат в 30 секунд. Кроме того, существует большая группа «самостоятельных» клиентов, которые очень быстро адаптировались и активно включились в новый формат работы», — рассказал директор «Почты России Урал» Дмитрий Киселев.



Напомним, ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за огромных очередей в отделениях «Почты России» и жалоб местных жителей на долгое ожидание в них. Неудобства в ведомстве объяснили проводившимся ремонтом в филиалах организации.

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