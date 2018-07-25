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В Свердловской области до конца недели объявлены неблагоприятные метеоусловия

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В Свердловской области до конца недели ожидается безветренная погода, из-за которой возможно появление смога. Об этом предупреждают синоптики Уральского Гидрометцентра.



В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.



«С 20 часов 24 июля до 20 часов 29 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 29 июля», — предупреждают синоптики.

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