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В Свердловской области до конца недели объявлены неблагоприятные метеоусловия
25 июль 2018 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В Свердловской области до конца недели ожидается безветренная погода, из-за которой возможно появление смога. Об этом предупреждают синоптики Уральского Гидрометцентра.
В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.
«С 20 часов 24 июля до 20 часов 29 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 29 июля», — предупреждают синоптики.
В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.
«С 20 часов 24 июля до 20 часов 29 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 29 июля», — предупреждают синоптики.
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