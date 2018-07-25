Новости дня

В Свердловской области до конца недели объявлены неблагоприятные метеоусловия

25 июль 2018 (12:21)

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. В Свердловской области до конца недели ожидается безветренная погода, из-за которой возможно появление смога. Об этом предупреждают синоптики Уральского Гидрометцентра.

В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.

«С 20 часов 24 июля до 20 часов 29 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 29 июля», — предупреждают синоптики.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: