Кризис

В Екатеринбурге стоимость фитнес-браслетов и «умных» часов к лету выросла на 13%

Во II квартале 2018 года продажи «умных» часов и фитнес-трекеров в Екатеринбурге выросли на 9%, а их цена увеличилась на 13%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом объявлений «Юла».



Средняя цена фитнес-браслетов и «умных» часов в Екатеринбурге на «Юле» во II квартале 2018 года составила 4 тыс. 610 руб. Это на 7% дороже, чем в среднем по стране. Больше всего подорожали устройства Sony (в 1,6 раза) и Apple (в 1,3 раза).

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