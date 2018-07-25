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В Свердловской области сотрудники прокуратуры за полгода выявили более 7 тысяч нарушений закона
25 июль 2018 (11:59)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. За I полугодие 2018 года органами прокуратуры Свердловской области рассмотрено около 30 тыс. обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.
Больше всего обращений выявлено в сфере «трудовое законодательство» — 39,6%. На втором месте — жилищно-коммунальное хозяйство — 22,5%. Далее следуют охрана окружающей среды и безопасность дорожного движения — по 26% соответственно.
Также сотрудниками прокуратуры обнаружено более 7 тыс. нарушений закона, внесено свыше 2 тыс. представлений о нарушении федерального законодательства. В суды направлено более 1,4 тыс. исковых заявлений, 150 должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Возбуждено около 700 дел об административных правонарушениях.
Больше всего обращений выявлено в сфере «трудовое законодательство» — 39,6%. На втором месте — жилищно-коммунальное хозяйство — 22,5%. Далее следуют охрана окружающей среды и безопасность дорожного движения — по 26% соответственно.
Также сотрудниками прокуратуры обнаружено более 7 тыс. нарушений закона, внесено свыше 2 тыс. представлений о нарушении федерального законодательства. В суды направлено более 1,4 тыс. исковых заявлений, 150 должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Возбуждено около 700 дел об административных правонарушениях.
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