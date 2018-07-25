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В Североуральске ликвидировано ЧП с питьевой водой
25 июль 2018 (11:36)
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Жители Североуральска снова могут пользоваться центральным водоснабжением, говорится в сообщении на сайте Североуральского городского округа.
«Информируем вас о том, что в 18.00 24 июля 2018 года аварийная ситуация на русле реки Калья полностью ликвидирована», — сказано в новости.
Напомним, днем 16 июля 2018 года обвалилась часть русла реки Калья, протекающей недалеко от Североуральска. В результате питьевая вода муниципалитета оказалась загрязнена. Специалистам потребовалось больше недели, чтобы восстановить централизованное водоснабжение питьевой воды. До этого жителям выдавали бутилированную воду. По факту ЧП прокуратура возбудила административное дело в отношении МУП «Комэнергоресурс».
«Информируем вас о том, что в 18.00 24 июля 2018 года аварийная ситуация на русле реки Калья полностью ликвидирована», — сказано в новости.
Напомним, днем 16 июля 2018 года обвалилась часть русла реки Калья, протекающей недалеко от Североуральска. В результате питьевая вода муниципалитета оказалась загрязнена. Специалистам потребовалось больше недели, чтобы восстановить централизованное водоснабжение питьевой воды. До этого жителям выдавали бутилированную воду. По факту ЧП прокуратура возбудила административное дело в отношении МУП «Комэнергоресурс».
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