Новости дня

В детском центре «Горное ущелье» завершилась смена под кураторством профсоюза Группы ПАО «ММК»

УрБК. Магнитогорск, 25.07.2018. В детском центре «Горное ущелье» завершилась тематическая Профсоюзная смена, инициатором и куратором которой выступила профсоюзная организация Группы ПАО «ММК». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Проект начался в прошлом году, когда профсоюз Группы ММК взял на воспитание отряд старшеклассников для обучения их основам профсоюзного лидерства. В этом году профсоюзная организация решила взять кураторство над всей сменой.



За каждым корпусом закрепили производственное подразделение Группы ММК. В ходе образовательной смены ребята выбирали доверенных лиц членов профсоюза и создавали профсоюзный комитет, принимали коллективный договор лагеря. На подведение итогов смены в лагерь приехали генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель ППО Группы ПАО «ММК» Борис Семенов, которые стали свидетелями демонстраций тех или иных профессий — от агломератчика и медсестры, до прокатчика и электрогазосварщика. Далее высокие гости рассматривали проекты, подготовленные детьми, для реализации строительства бассейна с подогревом, реконструкции крытой летней эстрады и модернизации стадиона.



«Уверен, вы будете вспоминать дни, проведенные в «Горном ущелье», с теплом и радостью. Мне, как руководителю, было бы приятно, если кто-то из вас выберет профессии, с которыми познакомился здесь. Это, поверьте, хороший выбор. А сегодня у вас другие цели, и мы сделаем для вас стадион с футбольным полем. И хочу, чтобы вы знали: это ваше решение, вы заставили нас воплотить его в жизнь», ― обратился к детям на торжественной линейке генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



«Эта смена — наш дебют по всеобщей организации профсоюзной смены, и, кажется, проект удался. Знаю точно: информация, навыки, полученные здесь, пригодятся. Вы составили и приняли коллективный договор, изменили жизнь лагеря, заставили взрослых следовать вашим решениям. Словом, вы стали «дипломированными» металлургами и профсоюзными лидерами», ― прокомментировал председатель первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Борис Семенов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: