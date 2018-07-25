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Жителя Екатеринбурга приговорили к 6 годам колонии за кражу 865 тыс. рублей из взорванного банкомата

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Максима Аверина, подорвавшего банкомат для хищения денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с проникновением в иное хранилище, в крупном размере», а также по части 3 статьи 30, пункта «б», части 4 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».



8 октября 2017 года Максим Аверин приехал к офису одного из банков, расположенному по ул. Блюхера в г. Екатеринбурге. Для совершения преступления он приготовил газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в корпус банкомата, пульт дистанционного управления, маску, перчатки. Аверин вышел за дверь, с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат и похитил из него 865 тыс. руб.



Вскоре М. Аверин попытался похитить денежные средства другого банка, расположенного по ул. Титова, но был задержан.



Суд назначил Максиму Аверину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск банка удовлетворен на сумму 1,3 млн руб.



Приговор в законную силу не вступил.

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