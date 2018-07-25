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Объемы производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области сократились на 1,8%

УрБК, Челябинск, 25.07.2018. Объемы производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области за I полугодие 2018 года сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Челябинскстат.



По сравнению с январем — июнем 2017 года в хозяйствах всех категорий снизилось производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,7%, молока — на 1,7%, яиц — на 1,4%.



В целом челябинский АПК стал одним из немногих секторов, который продемонстрировал падение среди остальных видов производства. За первое полугодие 2018 года индекс промпроизводства в регионе вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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