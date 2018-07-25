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Антимонопольная служба в I полугодии оштрафовала челябинские компании на 27 млн рублей
25 июль 2018 (09:23)
УрБК, Челябинск, 25.07.2018. Челябинским УФАС России в I полугодии 2018 года за нарушения рекламного, антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе, закона о закупках и правил подключения возбуждено и рассмотрено 654 дела об административном правонарушении (371 в I полугодии 2017 года). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам их рассмотрения выдано 62 предупреждения для субъектов малого бизнеса по нарушениям рекламного законодательства, законодательства об обязательных торгах, правил техприсоединения. Также выдано 527 постановлений о наложении штрафа на сумму почти 27 млн руб. (10 млн руб. за аналогичный период 2017 года), взыскано штрафов на сумму почти 22 млн руб. (6 млн руб. в прошлом году).
«Увеличение количества возбужденных дел и вынесенных постановлений о наложении штрафа произошло в основном за счет роста количества дел и штрафов за антиконкурентные соглашения (13 млн руб. наложено, 6 млн руб. уплачено), за нарушение законодательства о контрактной системе (3 млн руб. наложено и уплачено), нарушения правил техприсоединения к сетям (6 млн руб. наложено, 8 млн руб. уплачено)», — поясняет пресс-служба ведомства.
По итогам их рассмотрения выдано 62 предупреждения для субъектов малого бизнеса по нарушениям рекламного законодательства, законодательства об обязательных торгах, правил техприсоединения. Также выдано 527 постановлений о наложении штрафа на сумму почти 27 млн руб. (10 млн руб. за аналогичный период 2017 года), взыскано штрафов на сумму почти 22 млн руб. (6 млн руб. в прошлом году).
«Увеличение количества возбужденных дел и вынесенных постановлений о наложении штрафа произошло в основном за счет роста количества дел и штрафов за антиконкурентные соглашения (13 млн руб. наложено, 6 млн руб. уплачено), за нарушение законодательства о контрактной системе (3 млн руб. наложено и уплачено), нарушения правил техприсоединения к сетям (6 млн руб. наложено, 8 млн руб. уплачено)», — поясняет пресс-служба ведомства.
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