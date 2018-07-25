В администрации Екатеринбурга раскрыли схему перехода бани «Бодрость» в частную собственность

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2018. Муниципальное здание бани «Бодрость» на улице Куйбышева в Екатеринбурге было передано юридической организации в связи с необходимостью проведения реконструкции. Об этом УрБК сообщили в департаменте по управлению муниципальным имуществом администрации города.Как пояснили в департаменте, здание, закрепленное за ЕМУП «Бодрость», требовало масштабного капитального ремонта и, соответственно, больших финансовых затрат. В горадминистрации сообщили, что в 2016 году для этого было создано ООО «Уральские бани», в котором 33% принадлежало муниципальному предприятию.«Работы по реконструкции указанного объекта потребовали большего против первоначально планируемого финансирования и дополнительного увеличения уставного капитала и, соответственно, долей участников в уставном капитале ООО «Уральские бани». Финансовое состояние ЕМУП «Бодрость» не позволило предприятию внести дополнительные денежные средства на увеличение стоимости его доли», — отметили в департаменте.В этой связи было проведено отчуждение муниципальной собственности. В горадминистрации пояснили, что директор ЕМУП «Бодрость» наделен полномочиями решать подобные вопросы, поскольку предприятие «является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица». Вопросы по деталям сделки департамент переадресовал к собственнику.Напомним, что с 19 июля 2018 года в Екатеринбурге начался разбор здания первой городской бани на улице Куйбышева, 42. Предполагается, что после реконструкции здесь откроется новый банный комплекс по франшизе московских «Сандунов». Отметим, что кадастровая стоимость здания составляет около 50 млн руб.