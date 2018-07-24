Кризис

Ущерб от аннуляции туров «Натали Турс» предварительно оценивают в 1,2 млрд рублей

Согласно последним данным, до конца 2018 года юридические лица туроператора «Натали Турс» реализовали клиентам 14 тыс. путевок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).



По предварительной оценке аналитиков организации, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тыс. человек. Соответственно, объем ущерба может составить 1 млрд 183 млн руб. (или почти 18,5 млн долл. США).



Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.



По оценкам экспертов, совокупный размер финансового обеспечения всех юрлиц туроператора составляет порядка 156 млн руб. Если компании не удастся избежать запуска механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.

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