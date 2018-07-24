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В Екатеринбурге с 25 июля в ночное время будут закрывать движение по участку улицы Титова

24 июль 2018 (18:03)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге с 25 июля до 10 августа 2018 года будут закрывать в ночное время движение автотранспорта по улице Титова от ул. Новинской до пер. Рижского. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.

Ограничение будет действовать ежедневно с 22.00 до 06.00.

На данном участке движение будет перекрываться в связи с проведением работ по ремонту проезжей части. Подрядчиком выступает ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

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