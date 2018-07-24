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В Челябинской области введен карантин из-за опасности массового заболевания крупного рогатого скота

УрБК, Челябинск, 24.07.2018. В селе Кочердык Октябрьского района Челябинской области выявлен генетический материал опасного заразного заболевания животных — нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Из-за этого в селе и прилегающих к нему четырех районах вакцинированы почти 7 тыс. голов крупного рогатого скота.



Отмечается, что человек к вирусу не восприимчив. Заболевание в 2018 году зафиксировано в Южной Осетии, Самарской и Курганской областях. В России до 2015 года нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота не выявлялся.

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