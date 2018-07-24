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В Свердловской области сформирован новый состав Общественной палаты региона

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Список членов нового состава Общественной палаты Свердловской области полностью сформирован. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Напомним, срок полномочий членов региональной Общественной палаты текущего созыва заканчивается 21 августа 2018 года. Старт процедуре формирования ее нового состава был дан 18 мая.



В список вошли 42 уральца. Одну треть из них утвердило Законодательное собрание региона по представлению НКО, в том числе региональных общественных объединений. Также 14 человек были утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по итогам конкурсной процедуры.



Еще 14 человек 23 июля были определены уже утвержденными главой региона и депутатами членами Общественной палаты по представлению местных объединений.



Среди них президент Уральской Ассоциации экологически ответственных предприятий Михаил Беленький, вице-президент филиала Уральской торгово-промышленной палаты в Каменске-Уральском Владимир Воронов, председатель Регионального Духовного Управления мусульман Свердловской области Радиф Гиндуллин, председатель Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова, руководитель нижнетагильской организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, советник гендиректора Машиностроительного завода им. Калинина Александр Косинцев, ветеран МВД России Владимир Красильников.



Также в списке — член епархиального совета Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, директор Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании», автор проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова, председатель Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации Екатеринбурга и Свердловской области Яков Соскин, генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода Александр Ханин, председатель Общественной палаты ГО Красноуральск Александр Ямщиков.

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