Новые дороги ведут в Академический

В Екатеринбурге начинается подготовка к масштабному дорожному строительству в районе Академический. На сайте госзакупок одновременно были размещены три аукциона на общую сумму почти 1,5 млрд руб. На эти средства до 2021 года планируется осуществить дальнейшее строительство улицы Вильгельма де Геннина, соединение проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена, а также построить многоуровневую развязку на перекрестке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Последний проект является одним из ключевых в развитии дорожной инфраструктуры и района, и всего города в целом.Планы по возведению транспортной развязки на пересечении Объездной дороги — Серафимы Дерябиной появились еще несколько лет назад на фоне активного развития Академического. Было понятно, что по мере разрастания района нагрузка на улично-дорожную сеть будет увеличиваться. Соответственно, уже требовалось прорабатывать решения с перспективой на будущее.Для увеличения транспортной доступности в район Академический была разработана концепция развязки. Построить ее планируется в два этапа. На первой стадии будет проложено прямое сообщение от улицы Вильгельма де Геннина до Серафимы Дерябиной с возведением правоповоротных съездов. В рамках второго этапа планируется возвести эстакаду. В концепции были учтены интересы всех участников движения: от автомобилистов до пешеходов и пассажиров общественного транспорта.К 2015 году был подготовлен проект первого этапа строительства, который стал основой техзадания, опубликованного 23 июля 2018 года на сайте госзакупок. Как следует из документации, помимо строительства прямой дороги до Серафимы Дерябиной для пешеходов проектом предусмотрено оригинальное решение. Пешеходный переход будет подземным, но без ступеней. Как следовало из первоначального проекта, объект будет представлять собой плавно опускающуюся дорогу, которая позволит пешеходам и велосипедистам не пересекать магистраль из 12 полос, по шесть в каждую сторону.Начальная стоимость аукциона на поиск подрядчика для строительства новой дороги составляет 547,3 млн руб. Первый этап планируется завершить до 30 октября 2021 года.Остальные два лота, также опубликованные на сайте госзакупок 23 июля 2018 года, тесно увязаны с первым проектом и рядом других. В частности, дорожное сообщение с Академическим будет развиваться через соединение проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена. Дорога пройдет до Екатеринбургской автомобильной дороги. Стартовая цена проекта составляет 247,6 млн руб. Речь также идет о начале первого этапа строительства, который будет завершен к 2021 году. Отметим, что и проспект Академика Сахарова по мере достраивания должен превратиться в шестиполосную магистраль.Третий лот увязан с проектом прокладки трамвайной линии в Академический — выполнение работ по разработки рабочей документации и строительству улицы Вильгельма де Геннина. Новая дорога должна пройти от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского. Здесь же в последующем пройдет трамвайная ветка.Напомним, что общая территория Академического составляет 1,3 тыс. га, она рассчитана на 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м., объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4,2 млн кв. м. К примеру, уже возведены четыре школы, девять ДОУ, детская поликлиника.Вдобавок в квартале, возле которого готовится дорожное строительство, запланировано возведение медкластера. Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры и реализация медицинского проекта идут практически одновременно.