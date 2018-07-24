Новости дня

В Екатеринбурге на две недели закрыли движение по улице Ключевской из-за ремонта тепломагистрали

24 июль 2018 (16:46)

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге с 24 июля до 7 августа 2018 года закрыто движение транспорта по улице Ключевской от Красноуральской до Заводской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.

Как указано в сообщении, ограничение движения связано с производством аварийных ремонтных работ на тепломагистрали. Подрядчиком выступает ООО «УралРос».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: