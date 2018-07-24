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В Екатеринбурге на две недели закрыли движение по улице Ключевской из-за ремонта тепломагистрали
24 июль 2018 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге с 24 июля до 7 августа 2018 года закрыто движение транспорта по улице Ключевской от Красноуральской до Заводской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
Как указано в сообщении, ограничение движения связано с производством аварийных ремонтных работ на тепломагистрали. Подрядчиком выступает ООО «УралРос».
Как указано в сообщении, ограничение движения связано с производством аварийных ремонтных работ на тепломагистрали. Подрядчиком выступает ООО «УралРос».
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