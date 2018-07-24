Новости дня
За полгода в Свердловской области уничтожили 15 тонн «санкционных» продуктов
24 июль 2018 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В I полугодии 2018 года сотрудники правоохранительных и надзорных органов Свердловской области изъяли и уничтожили около 15 тонн «санкционных» овощей и фруктов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Помимо инспекторов Россельхознадзора в рейдах участвовали сотрудники Екатеринбургской таможни, прокуратуры Свердловской области, МВД и ФСБ России.
Кроме того, за полгода в Свердловской области обнаружили более 2,5 тонн опасной животноводческой продукции. Из них уничтожили 1,5 тонны говядины и баранины, 112 кг красной икры. Еще 904 кг морепродуктов отправили обратно в Хабаровск.
Помимо инспекторов Россельхознадзора в рейдах участвовали сотрудники Екатеринбургской таможни, прокуратуры Свердловской области, МВД и ФСБ России.
Кроме того, за полгода в Свердловской области обнаружили более 2,5 тонн опасной животноводческой продукции. Из них уничтожили 1,5 тонны говядины и баранины, 112 кг красной икры. Еще 904 кг морепродуктов отправили обратно в Хабаровск.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области Россельхознадзор уничтожил 2 тонны польских груш и яблок
- За полгода свердловский Россельхознадзор изъял и уничтожил 35 тонн санкционной продукции
- За полгода свердловский Россельхознадзор изъял и уничтожил 35 тонн санкционной продукции
- В Екатеринбурге уничтожено 4,6 тонны санкционных овощей и фруктов
- В Екатеринбурге уничтожили 7,4 тонны санкционных овощей и фруктов