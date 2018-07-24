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За полгода в Свердловской области уничтожили 15 тонн «санкционных» продуктов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В I полугодии 2018 года сотрудники правоохранительных и надзорных органов Свердловской области изъяли и уничтожили около 15 тонн «санкционных» овощей и фруктов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Помимо инспекторов Россельхознадзора в рейдах участвовали сотрудники Екатеринбургской таможни, прокуратуры Свердловской области, МВД и ФСБ России.



Кроме того, за полгода в Свердловской области обнаружили более 2,5 тонн опасной животноводческой продукции. Из них уничтожили 1,5 тонны говядины и баранины, 112 кг красной икры. Еще 904 кг морепродуктов отправили обратно в Хабаровск.

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