Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 60 коп.

24 июль 2018 (15:27)

УрБК, Москва, 24.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 27,22 коп., до 62,92 руб., евро — на 60,25 коп., до 73,53 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: