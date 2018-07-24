Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 27 коп., евро — на 60 коп.
24 июль 2018 (15:27)
УрБК, Москва, 24.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 27,22 коп., до 62,92 руб., евро — на 60,25 коп., до 73,53 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 49 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро — на 58 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 6 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 1,27 руб., евро — на 1,09 руб.
- Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 75 коп.