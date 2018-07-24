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Шесть проектов Свердловской области примут участие во всероссийском конкурсе муниципальных практик

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Шесть проектов Среднего Урала примут участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Заявки территорий, в зависимости от категории участников и направления деятельности, уже направлены в федеральные ведомства, сообщает департамент информполитики региона.



В министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» представлен проект городского округа Верхняя Пышма по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Кедровое. Благодаря его реализации, возможность заниматься спортом и организовывать свой досуг получили жители сразу нескольких населенных пунктов муниципалитета.



В министерство экономического развития для участия в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» направлен проект Первоуральска. В городском округе действует стратегия «Первоуральск 300» — документ, сформированный на основе представления жителей о комфортной городской среде и конкретизирующий эти представления в виде долгосрочных целей, задач и ожидаемых результатов деятельности органов местного самоуправления.



Министерство юстиции РФ рассмотрит проект Нижнего Тагила. Он представлен для участия в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Партнерство власти и общества в городе осуществляется через ТОСы — органы территориального общественного самоуправления, центральным звеном которых являются самые активные горожане, заинтересованные в чистоте, уюте, безопасности своей территории, способные повести за собой других жителей.



Два победителя регионального этапа конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» — проекты Полевского городского округа и Михайловского муниципального образования — направлены на рассмотрение в федеральное агентство по делам национальностей. В обеих территориях активно реализуются мероприятия по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений, укреплению единства и духовной общности народов.



В этой же номинации, за укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, по заявке Союза муниципальных образований Свердловской области и Общероссийского конгресса муниципальных образований, Средний Урал на всероссийском конкурсе представит Каменск-Уральский.

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