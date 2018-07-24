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В Екатеринбурге ТСЖ «БИС-16/1» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ТСЖ «БИС-16/1» за препятствия проезду пожарной техники в случае пожара. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2018 года инспектор государственного пожарного надзора проводил внеплановую выездную проверку, на которой было выявлено нарушение требований пожарной безопасности в ТСЖ «БИС-16/1» на ул. Бисертская, 16/1. Внутридворовой сквозной проезд со стороны домов 16/2 и 16/3 перегораживали бетонные блоки в виде полусфер, препятствующие проезду пожарной техники и ее развороту в случае пожара. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.



Нарушения устранены не были. В апреле 2018 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Екатеринбурга по пожарному надзору ТСЖ «БИС-16/1» назначено административное наказание по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ — штраф 200 тыс. руб.



В Чкаловском районном суде Екатеринбурга ответчик пояснил, что согласно выкопировке из базы «Дубль ГИС Екатеринбург», между корпусами № 1 и 2 дома № 16 по ул. Бисертская имеется проезд к корпусу № 3. Однако, как установил суд, наличие иного въезда не исключает нарушения требований пожарной безопасности. Подъезд для специальной техники и место ее разворота должны быть организованы около каждого дома.



Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга по результатам рассмотрения жалобы изменил постановление должностного лица в части размера административного штрафа и снизил его до 100 тыс. руб.



Представитель юридического лица обжаловал решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции установил, что ТСЖ «БИС-16/1» имело возможность для выполнить требования пожарной безопасности, но не сделало этого. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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