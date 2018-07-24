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В Академический район Екатеринбурга построят новую дорогу
24 июль 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге началась подготовка к строительству новой дороги в район Академический.
На сайте госзакупок размещен аукцион на поиск подрядчика для возведения многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Строительство пройдет в несколько этапов.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проложить прямое автомобильное сообщение, которое свяжет улицы Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Помимо этого, предусмотрена отдельная инфраструктура для пешеходного движения.
Начальная стоимость аукциона составляет 547,3 млн руб. Первый этап строительства планируется завершить к 2021 году.
На сайте госзакупок размещен аукцион на поиск подрядчика для возведения многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Строительство пройдет в несколько этапов.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проложить прямое автомобильное сообщение, которое свяжет улицы Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Помимо этого, предусмотрена отдельная инфраструктура для пешеходного движения.
Начальная стоимость аукциона составляет 547,3 млн руб. Первый этап строительства планируется завершить к 2021 году.
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