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В Академический район Екатеринбурга построят новую дорогу

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге началась подготовка к строительству новой дороги в район Академический.



На сайте госзакупок размещен аукцион на поиск подрядчика для возведения многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Строительство пройдет в несколько этапов.



Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проложить прямое автомобильное сообщение, которое свяжет улицы Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Помимо этого, предусмотрена отдельная инфраструктура для пешеходного движения.



Начальная стоимость аукциона составляет 547,3 млн руб. Первый этап строительства планируется завершить к 2021 году.

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