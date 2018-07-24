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В рекламе ТД «Перекресток» в Магнитогорске выявили признаки недобросовестной конкуренции

УрБК, Челябинск, 24.07.2018. Челябинское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в рекламе АО ТД «Перекресток» в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Торговая сеть на доске покупателя в одном из своих супермаркетов распространила объявления с информацией «Обменяем карту супермаркета SPAR на карту клуба «Перекресток». С жалобой на указанные действия обратилось в антимонопольную службу ООО «Молл» (представляет бренд SPAR в Челябинской области).



АО ТД «Перекресток» сообщило, что до открытия супермаркета «Перекресток» на его месте работал магазин SPAR. В связи с этим организация предложила покупателям обменять их карты SPAR на карты лояльности «Перекресток».



Между тем Челябинское УФАС установило, что указанные в рекламе сведения могут создать у потребителя необоснованное впечатление о невыгодности приобретения товаров в супермаркетах SPAR. Они направлены на перераспределение спроса от услуг ООО «Молл» к аналогичным услугам АО ТД «Перекресток».



Факт предложения хозяйствующим субъектом-конкурентом покупателям торговой сети SPAR обмена их бонусной карты на карту клуба «Перекресток» фактически является предложением таким покупателям осуществлять дальнейшее посещение сети «Перекресток» вместо SPAR.



Таким образом, данные действия не могут считаться соответствующими честным обычаям в торговых делах и содержат признаки недобросовестной конкуренции.



Компании было выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. На сегодняшний день АО ТД «Перекресток» выполнило требования УФАС.

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