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Руководство ММК передало в пожарную часть комбината новую технику

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2018. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев передал огнеборцам пожарной части № 20, обеспечивающей безопасность металлургического гиганта, две новые пожарные автоцистерны, сообщает пресс-служба предприятия.



Металлургическое производство традиционно относится к объектам повышенной пожарной опасности. Пожарная часть №20 ― старейшая на комбинате. В течение всей истории части ее боевые расчеты успешно решали любые задачи по обеспечению пожарной безопасности объектов ПАО «ММК» ― тушили огонь, спасали людей и материальные ценности, ликвидировали последствия аварий.



В 2016 году были выведены из эксплуатации два устаревших пожарных автомобиля «ЗИЛ-131». Таким образом, вместо 14 положенных по штатному расписанию ГУ МЧС по Челябинской области единиц основной пожарной техники в противопожарной службе, охраняющей ПАО «ММК», в наличии имелось всего лишь 12 пожарных автоцистерн.



В целях повышения эффективности работы противопожарной службы, охраняющей ПАО «ММК», и в рамках сотрудничества между комбинатом и противопожарной службой, в 2018 году Магнитогорским металлургическим комбинатом были приобретены две пожарные автоцистерны «УРАЛ-43206». Стоимость двух автотранспортных единиц составила около 8,5 млн руб. Боевой расчет машины, включая водителя — шесть человек. Каждая автоцистерна перевозит 4 кубометра воды и способна с помощью насоса подавать на тушение пожара 40 литров воды в секунду. Объем пенобака составляет 240 литров.



Вчера состоялась церемония передачи автомобилей пожарным. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев перед передачей транспорта огнеборцам лично опробовал одну из новых машин, выехав на ней на площадь возле пожарной части у КПП № 1.



«Вы получаете на вооружение мощную технику, которая должна облегчать ваш труд. Металлургия — серьезное производство, где время от времени возникают ситуации, когда приходится обращаться к пожарным за поддержкой. И помогаете, проявляя порой мужество и героизм, выйти из сложных ситуаций, ликвидировать возгорание, минимизировать ущерб. В такие минуты убеждаешься, как непроста ваша служба, требующая самопожертвования. Желаю, чтобы новая техника, способная помочь эффективно справиться с огнем, требовалась вам в основном для тренировок!» — сказал Павел Шиляев.



Начальник гарнизона пожарной охраны Магнитогорска Дмитрий Лебедев поблагодарил руководство комбината за помощь в переоснащении подвижного состава и торжественно передал ключи от автомобилей начальнику пожарной части № 20 Вадиму Суханову. А затем провел экскурсию по подразделению, показав генеральному директору ММК основные объекты пожарной части.

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