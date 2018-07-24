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Налоговые поступления от свердловских организаций строительной отрасли выросли на 27,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. За I полугодие 2018 года от организаций базовых видов экономической деятельности с территории Свердловской области поступило налогов на сумму 143,5 млрд руб., что на 18,2 млрд руб. или на 14,5% превышает уровень поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.



Основную долю поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Свердловской области — 82,2% — обеспечили организации следующих видов деятельности: обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и хранение, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная, научная и техническая деятельность, обеспечение электрической энергией, газом и паром.



Наибольший рост поступлений по сравнению с I полугодием 2017 года наблюдается по организациям строительной отрасли — на 27,4% или на 2 млрд руб. (в бюджет перечислено 9,2 млрд руб.) и обрабатывающего производства — на 22,3% или на 10,4 млрд руб. (перечислено 57 млрд руб.).



Наименьшие поступления в бюджет с января по июнь 2018 оказались у организаций, связанных с финансовой и страховой деятельностью — 3,6% или 0,3 млрд руб. (в бюджет поступило 9,6 млрд руб.) и профессиональной, научной и технической деятельностью — 6,3% или 0,4 млрд руб. (перечислено 7,4 млрд руб.).

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