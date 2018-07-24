Новости дня

Жителям Екатеринбурга для оформления автокаско потребуется половина средней зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Жителям Екатеринбурга потребуется 0,5 средней зарплаты для покупки полиса автокаско. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании Ergo.



Отметим, что для исследования аналитики компании проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия. Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки — новая KIA Rio.



По данным экспертов, стоимость полиса добровольного страхования транспортного средства сейчас составляет 16,8 тыс. руб. при средней зарплате в уральской столице на уровне 34,5 тыс. руб.



«Стоит отметить, что самая высокая стоимость на страховку наблюдается в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. Например, в нашей выборке самыми «дорогими» стали Псков и Великий Новгород. И, напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах покупателей каско. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Москва и Санкт-Петербург также находятся в конце списка, в зоне недорогой страховки», — пояснили в СК Ergo.



В среднем по России стоимость полиса автокаско составляет 54,4 тыс. руб. при средней заработной плате 40,6 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: