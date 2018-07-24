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Огнеупорное производство ММК отмечает 87-летие своей работы

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2018. ООО «Огнеупор», входящее в Группу ПАО «ММК», отмечает 87-летие своей работы.



Как сообщает пресс-служба ММК, история одного из первых подразделений, введенных в эксплуатацию при строительстве Магнитогорского металлургического комбината, началась 17 июля 1931 года. В этот день вступила в строй первая очередь шамотного цеха.



Сегодня ООО «Огнеупор» является одним из ведущих производителей огнеупоров в России. Предприятие занимает третье место по выпуску алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров и второе — по выпуску магнезиальных (периклазоуглеродистых) огнеупоров. Среднемесячное производство составляет более 12 тыс. т огнеупоров в месяц, номенклатура изделий для металлургических производств насчитывает 250 позиций. Крупнейшие потребители: организации Группы ПАО «ММК», ПАО «ОК «РУСАЛ», ПАО «НК «Роснефть», АО «АрселорМиттал Темиртау», Евразийская группа (ERG).



За последние несколько лет на предприятии было реализовано несколько серьезных проектов по реконструкции и вводу в строй новых производственных объектов. В частности, освоена технология обезвоживания шламов, образующихся в результате «мокрой» очистки загрязненного воздуха аспирационными системами цеха шамотных изделий, и возврат их на повторный обжиг во вращающиеся печи, что исключает захоронение шламов и благоприятно сказывается на окружающей среде.



В рамках программы модернизации огнеупорного производства построена и введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия по производству качественных огнеупорных бетонных смесей, предназначенных для изготовления вибролитых бетонных изделий и выполнения монолитной футеровки металлургических агрегатов производительностью 6 тыс. т в год. Изготовленные на немецком оборудовании смеси не уступают по качеству европейским аналогам и успешно проходят испытания в сталеплавильных цехах ПАО «ММК».



В марте 2016 года завершено техническое перевооружение технологической линии № 5 цеха шамотных изделий с установкой гидравлического пресса. Реализация проекта позволила увеличить номенклатуру изделий с высокими физико-механическими показателями для нужд ПАО «ММК» и других потребителей. В прошлом году на новом гидравлическом прессе изготовлено 5 078 т. изделий с высокой добавленной стоимостью.



Разработаны и реализуются программы внедрения новых и инновационных видов продукции. В прошлом году на программу технического развития ООО «Огнеупор» потрачено 78,5 млн руб., в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства — 51,3 млн руб.



Огнеупорщики Магнитки не только занимаются производством, модернизацией, но и выполняют социальные обязательства. Социальные программы помогают привлечению и закреплению квалифицированных кадров, созданию комфортных и безопасных условий труда, быта и отдыха, оздоровлению трудящихся и членов их семей. Большое внимание уделяется работе с молодежью. Для этого проводятся научно-технические конференции и конкурсы «Лучший молодой рабочий», активно развиваются физкультура и спорт. Коллектив предприятия — постоянный участник цеховых соревнований и Спартакиады ПАО «ММК».

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