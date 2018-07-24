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На предприятиях Свердловской области выявили более 300 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. Прокуратура Свердловской области выявила на предприятиях региона более 300 нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга при проверке ФГКУ Комбинат «Горный» установила, что предприятием с августа 2017 года в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества (13 т в год) в отсутствие разрешительной документации и утвержденного проекта нормативов допустимых выбросов. В связи с чем юрлицо и эколог предприятия привлечены к административной ответственности, руководитель предприятия — к дисциплинарной. Кроме того, в рамках исполнения судебного решения компания приняла меры к получению разрешительной документации.



Меры, направленные на понуждение хозяйствующих субъектов к получению подобных разрешений, принимались также прокурором Дзержинского района г. Нижнего Тагила, Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, свердловским межрайонным природоохранным прокурором в отношении ООО «Предприятие «Турбопласт», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «Газпромнефть-Центр» и иных.



Всего с начала 2018 года в отношении предприятий Свердловской области внесено 69 представлений, в суд направлено 18 исковых заявлений, опротестовано 12 правовых актов, к дисциплинарной ответственности привлечено 33 лица, к административной — 37. В рамках профилактики совершения экологических правонарушений 32 должностным лицам объявлены предостережения.

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