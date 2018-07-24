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При поддержке акционеров Группы ЧТПЗ состоялась презентация книги «Дорога к высоте»

УрБК, Челябинск, 24.07.2018. В понедельник, 23 июля 2018 года, состоялась презентация книги Сергея Бунькова «Дорога к высоте», выпущенная при поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, сообщает пресс-служба предприятия.



Книга повествует об истории Челябинского трубопрокатного завода и зарождении уникальной корпоративной философии Белой металлургии. Символично, что презентация издания прошла 23 июля — ровно 8 лет назад в присутствии Владимира Путина состоялся торжественный запуск цеха «Высота 239», флагмана Белой металлургии.



«За 76 лет Челябинский трубопрокатный завод выпустил свыше 108 млн тонн труб, поставил сотни рекордов и стал неотъемлемой частью жизни многих тысяч людей. Восемь лет назад скептики не верили, что металлургия может быть белой. Но посмотрите, сегодня уже здесь, на «Высоте 239», создается история Челябинского трубопрокатного завода. ЧТПЗ стал символом новой промышленности», — отметил акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Первыми обладателями подарочных экземпляров корпоративной летописи ЧТПЗ стали ветераны предприятия, заслуженные сотрудники завода и студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Также книгу с авторским автографом получили работники «Высоты 239», выпустившие первую трубу большого диаметра в 2010 году. В ближайшее время издание поступит в корпоративные библиотеки, в том числе в техникум и колледж, где реализуется программа «Будущее Белой металлургии».

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