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В Екатеринбурге за долг 44,8 тыс. руб. судебные приставы арестовали автомобиль Lexus
24 июль 2018 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В Екатеринбурге за налоговую задолженность судебные приставы арестовали автомобиль класса люкс, что заставило его владельца оплатить долг по налогам в почти 45 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской федеральной службы судебных приставов.
На исполнении в Железнодорожном районном отделе г. Екатеринбурга находилось исполнительное производство в отношении должника, задолжавшего по налоговым платежам, сборам и пени 44,8 тыс. руб. Погашать задолженность должник не торопился. Прибыв по адресу должника, судебный пристав-исполнитель известил его об аресте автомобиля. Должник не захотел добровольно предоставить Lexus LX570 2018 года выпуска и предпочел оплатить задолженность в полном объеме на месте.
«Узнать суммы начисленных имущественных налогов, а также размер задолженности можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На портале Госуслуг можно сформировать документы для оплаты, а заплатить налоги — через электронные сервисы на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», — сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
На исполнении в Железнодорожном районном отделе г. Екатеринбурга находилось исполнительное производство в отношении должника, задолжавшего по налоговым платежам, сборам и пени 44,8 тыс. руб. Погашать задолженность должник не торопился. Прибыв по адресу должника, судебный пристав-исполнитель известил его об аресте автомобиля. Должник не захотел добровольно предоставить Lexus LX570 2018 года выпуска и предпочел оплатить задолженность в полном объеме на месте.
«Узнать суммы начисленных имущественных налогов, а также размер задолженности можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На портале Госуслуг можно сформировать документы для оплаты, а заплатить налоги — через электронные сервисы на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», — сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
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