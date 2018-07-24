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«Уральские авиалинии» увеличивают частоту рейсов в Калининград
24 июль 2018 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. С 23 июля по 24 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Рейс У6-697/698 направлением Москва — Калининград — Москва будет летать по понедельникам. Время вылета из Москвы — 17.05, время вылета из Калининграда — 18.55.
В этот же период увеличится количество рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург. Рейс У6-37/38 будет летать по вторникам. Время вылета из Санкт-Петербурга — 00.15, время вылета из Калининграда — 01.40.
Таким образом, в Калининград можно будет улететь до четырех раз в день. Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы — от 2,5 тыс. руб. в одну сторону.
Дополнительные рейсы позволят вам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города. Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Рейс У6-697/698 направлением Москва — Калининград — Москва будет летать по понедельникам. Время вылета из Москвы — 17.05, время вылета из Калининграда — 18.55.
В этот же период увеличится количество рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург. Рейс У6-37/38 будет летать по вторникам. Время вылета из Санкт-Петербурга — 00.15, время вылета из Калининграда — 01.40.
Таким образом, в Калининград можно будет улететь до четырех раз в день. Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы — от 2,5 тыс. руб. в одну сторону.
Дополнительные рейсы позволят вам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города. Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
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