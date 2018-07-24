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Получить денежную компенсацию от «Натали Турс» намерены 6 тысяч клиентов

УрБК, Москва, 24.07.2018. Туроператор «Натали Турс» получил от клиентов 6 тыс. заявлений на возврат денег по несостоявшимся турам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



«Примерно 6 тыс. заявлений на компенсации по несостоявшимся турам подано туроператору «Натали Турс». Об этом президент компании Владимир Воробьев сказал на встрече с клиентами и турагентами», — отметила она.



Также Тюрина добавила, что все туристы «Натали Турс» вернулись домой, последние прилетели 22 июля.



Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года. При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.



Финансовая ответственность компании застрахована на 150 млн руб. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на 15 млн долл. США.

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