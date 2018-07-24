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Синоптики предупредили о высокой опасности пожаров в Свердловской области из-за жары

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. В ближайшие дни в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность из-за жаркой температуры воздуха, предупредили синоптики Уральского Гидрометцентра.



«24-25 июля на севере и востоке Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», ― говорится в сообщении ведомства.



Аналогичные предупреждения выпущены по Пермскому краю и Челябинской области.

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