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За I полугодие на предприятиях Свердловской области произошли восемь несчастных случаев
23 июль 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. За шесть месяцев 2018 года на предприятиях Свердловской области, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, произошло 8 несчастных случаев: 6 со смертельным исходом и 2 групповых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, что за весь 2017 год в регионе произошло 7 несчастных случаев: 4 со смертельным исходом и 3 групповых.
По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям, к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в центральную или территориальную аттестационные комиссии.
Отметим, что за весь 2017 год в регионе произошло 7 несчастных случаев: 4 со смертельным исходом и 3 групповых.
По всем случаям смертельного и тяжелого травмирования соответствующими комиссиями проведено расследование их обстоятельств и причин. Лица, ответственные за допущенные несчастные случаи, привлечены к дисциплинарной ответственности приказами по предприятиям, к административной ответственности по линии Ростехнадзора, а также были направлены на внеочередную аттестацию в центральную или территориальную аттестационные комиссии.
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