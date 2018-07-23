Новости дня
За шесть месяцев Свердловский Роспотребнадзор выписал штрафов на 88,6 млн рублей
23 июль 2018 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. В I полугодии 2018 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области и суды региона наложили свыше 5,2 тыс. штрафов за нарушения на сумму 88,6 млн руб., следует из данных надзорного органа.
В прошлом году за I полугодие специалисты выписали 6 тыс. 153 штрафа на сумму 84,3 млн руб.
Всего за отчетный период инспекторы Роспотребнадзора выявили 55,7 тыс. нарушений законодательства. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 14%.
В общей структуре правонарушений 81,2% занимают нарушения санитарного законодательства, 7,3% ― закона о защите прав потребителей.
В прошлом году за I полугодие специалисты выписали 6 тыс. 153 штрафа на сумму 84,3 млн руб.
Всего за отчетный период инспекторы Роспотребнадзора выявили 55,7 тыс. нарушений законодательства. По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 14%.
В общей структуре правонарушений 81,2% занимают нарушения санитарного законодательства, 7,3% ― закона о защите прав потребителей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За I квартал Свердловский Роспотребнадзор изъял товаров легкой промышленности на сумму 1,9 млн рублей
- Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал лечебно-профилактические организации на 2,2 млн рублей
- За пять лет Свердловский Роспотребнадзор обнаружил 8,4 тыс. нарушений в торговой сети «Магнит»
- За пять лет Свердловский Роспотребнадзор обнаружил 8,4 тыс. нарушений в торговой сети «Магнит»
- В 2017 году Росздравнадзор выписал штрафов в Свердловской области на 2 млн рублей