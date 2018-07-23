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В I полугодии 2018 года в состав ЮУТПП вошли 22 компании
23 июль 2018 (17:22)
УрБК, Челябинск, 23.07.2018. В I полугодии 2018 года Южно-Уральская торгово-промышленная палата приняла в свой состав 22 организации и предприятия Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
За указанный период членами организации стали: ПАО «Ростелеком», Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал», Строительная компания «Система», ООО Производственное предприятие «Двина», ООО «ПКП Завод театрального оборудования», ООО «ИНТРАЛ», ООО «Интерпак», ООО «Завод СПЕЦАГРЕГАТ», ООО «Торговый дом «Интер» и др.
В настоящее время в состав Южно-Уральской ТПП входят 878 хозяйствующих субъектов, представляющие весь спектр предпринимательства: от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий города и области. Доля представителей малого бизнеса составляет в ЮУТПП более 70%.
За указанный период членами организации стали: ПАО «Ростелеком», Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал», Строительная компания «Система», ООО Производственное предприятие «Двина», ООО «ПКП Завод театрального оборудования», ООО «ИНТРАЛ», ООО «Интерпак», ООО «Завод СПЕЦАГРЕГАТ», ООО «Торговый дом «Интер» и др.
В настоящее время в состав Южно-Уральской ТПП входят 878 хозяйствующих субъектов, представляющие весь спектр предпринимательства: от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий города и области. Доля представителей малого бизнеса составляет в ЮУТПП более 70%.
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